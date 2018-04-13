МВД рассмотрит предложение о переэкзаменовке водителей

«Документ поступил в МВД России для последующего рассмотрения», — заявил собеседник агентства. Ранее Союз автошкол уже предлагал Госавтоинспекции обязать автомобилистов пересдавать на знание Правил дорожного движения, хотя водители, конечно, против подобных инициатив.

Не поддерживает подобные вещи и глава ведомства Михаил Черников , высказавшийся против идеи. Он заявил, что подобные изменения противоречат общепринятым международным нормам, в первую очередь венской Конвенции о дорожном движении. «Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное (что необходимо) — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг. Проблем никаких нет, и поэтому что-то новое изобретать смысла нет, иначе мы выйдем из общепринятых международных норм и правил», — цитирует Черникова ТАСС

На вопрос о том, придется ли автомобилистам проходить переэкзаменовку в ближайшее время, глава ГИБДД пообещал, что «абсолютно ничего» сдавать не потребуется.