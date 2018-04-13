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Фонарь убрали: движение на Комсомольском проспекте в Перми восстановлено
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Фонарь убрали: движение на Комсомольском проспекте в Перми восстановлено 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Перми открыто движение автомобилей и автобусов по Комсомольскому проспекту. Упавший утром фонарный столб убран с проезжей части. Работы продолжатся ночью.
Сегодня в 11:15 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко на дорогу упал фонарный столб. Из-за этого дорога была перекрыта. Очистка проезжей части велась около двух часов. В 13:20 движение было восстановлено.
— Опора контактной сети убрана с проезжей части и временно будет располагаться на тротуаре вдоль дороги, — пояснили в городской администрации. — Причины инцидента устанавливаются.
Сегодня ночью «Пермгорэлектротранс» уберет старую опору и поставит новую. Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту остановлено в обе стороны. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.
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