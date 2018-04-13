Фонарь убрали: движение на Комсомольском проспекте в Перми восстановлено

В Перми открыто движение автомобилей и автобусов по Комсомольскому проспекту. Упавший утром фонарный столб убран с проезжей части. Работы продолжатся ночью.

Сегодня в 11:15 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко на дорогу упал фонарный столб. Из-за этого дорога была перекрыта. Очистка проезжей части велась около двух часов. В 13:20 движение было восстановлено.

— Опора контактной сети убрана с проезжей части и временно будет располагаться на тротуаре вдоль дороги, — пояснили в городской администрации. — Причины инцидента устанавливаются.

Сегодня ночью «Пермгорэлектротранс» уберет старую опору и поставит новую. Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту остановлено в обе стороны. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.