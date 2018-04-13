На Комсомольском проспекте упал фонарный столб: в центре Перми перекрыто движение

Сегодня утром в Перми на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко упал фонарный столб. Пострадавших нет. Движение по проспекту перекрыто.

ЧП произошло в 11:15 около дома №66 по Комсомольскому проспекту.

— Автобусные маршруты, а также владельцы личного транспорта объезжают участок по улице Сибирская, движение троллейбусных маршрутов на участке временно остановлено, — сообщили 59.ru в городской администрации. — На место оперативно прибыли аварийная бригада предприятия, а также служба энергохозяйства.

Сейчас ведутся ремонтные работы. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.