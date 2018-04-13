Ещё
На Комсомольском проспекте упал фонарный столб: в центре Перми перекрыто движение
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Комсомольском проспекте упал фонарный столб: в центре Перми перекрыто движение 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сегодня утром в Перми на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко упал фонарный столб. Пострадавших нет. Движение по проспекту перекрыто.
ЧП произошло в 11:15 около дома №66 по Комсомольскому проспекту.
— Автобусные маршруты, а также владельцы личного транспорта объезжают участок по улице Сибирская, движение троллейбусных маршрутов на участке временно остановлено, — сообщили 59.ru в городской администрации. — На место оперативно прибыли аварийная бригада предприятия, а также служба энергохозяйства.
Сейчас ведутся ремонтные работы. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
59.ru: последние новости
У нового терминала пермского аэропорта открыли дополнительный выезд с автомобильной парковки В Перми ГИБДД ищет очевидцев аварии, в которой пострадал 4-летний мальчик Хотели украсть машину и уехать на море: два пермяка получили 15 лет на двоих за нападение на таксиста
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве22
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение