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Задержан директор компании‐владельца попавшего в ДТП полного детей автобуса
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Задержан директор компании‐владельца попавшего в ДТП полного детей автобуса 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В офисе ООО «ТверьТурСервис» проведен обыск, директор компании задержан. Возбуждено уголовное дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили в Следственном комитете. ДТП с участием автобуса Volvo произошло 12 апреля на 67‐м километре автодороги А‐107 (малое бетонное кольцо) в Пушкинском районе Подмосковья.
Из офиса ООО «ТверьТурСервис» изъята необходимая документация, связанная с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией транспортного средства. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления Задержан директор ООО «ТверьТурСервис». Следствием устанавливаются все обстоятельства ЧП, ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального Следственного комитета, сообщили следователи.
По данным экстренных служб, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легкового автомобиля. Пострадали 9 человек, из них 6 детей в возрасте от 10-12 лет, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.
Источник фото: Следственный комитет
Источник фото: Следственный комитет
Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что в автобусе было 50 человек. «Они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на „встречку“».
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