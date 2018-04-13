Задержан директор компании‐владельца попавшего в ДТП полного детей автобуса

В офисе ООО «ТверьТурСервис» проведен обыск, директор компании задержан. Возбуждено уголовное дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили в Следственном комитете. ДТП с участием автобуса Volvo произошло 12 апреля на 67‐м километре автодороги А‐107 (малое бетонное кольцо) в Пушкинском районе Подмосковья.

Из офиса ООО «ТверьТурСервис» изъята необходимая документация, связанная с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией транспортного средства. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления Задержан директор ООО «ТверьТурСервис». Следствием устанавливаются все обстоятельства ЧП, ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального Следственного комитета , сообщили следователи.

По данным экстренных служб, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легкового автомобиля. Пострадали 9 человек, из них 6 детей в возрасте от 10-12 лет, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

Источник фото: Следственный комитет

Источник фото: Следственный комитет