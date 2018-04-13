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В Боброве женщина на Lifan разбилась насмерть, врезавшись в забор
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В Боброве женщина на Lifan разбилась насмерть, врезавшись в забор 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
26-летняя женщина погибла, врезавшись на автомобиле Lifan в забор в Боброве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Авария произошла около 6.30 утра на улице Краснознаменной. Водитель авто скончалась на месте, ее 25-летнюю пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами.
Судя по опубликованным с места аварии снимкам, скорость, с которой автомобиль влетел в ограждение, была высокой — половина машины оказалась буквально смятой от столкновения.
Полицейские начали проверку по факту ДТП.
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