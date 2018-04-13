В МВД отчитались о снижении показателей аварийности в РФ за шесть лет

Российский опыт по повышению безопасности дорожного движения хотят распространить на весь мир.

В представленном проекте отмечен прогресс, которого сумело достичь международное сообщество в области безопасности на дорогах. Он призван увеличить заинтересованность стран в международном взаимодействии по вопросам снижения уровня дорожно-транспортного травматизма.

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0 10 04.04.2018

Как отметили в пресс-центре МВД, в ходе своего выступления Александр Горовой рассказал о том, каких результатов по снижению уровня аварийности на дорогах удалось добиться в России. По его словам, за последние шесть лет количество погибших в ДТП сократилось примерно на треть. Уменьшилась также смертность наиболее уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних результат снизился на четверть, среди пешеходов — на треть, среди мотоциклистов — в два раза.

Причём этот прогресс был достигнут в условиях интенсивного роста парка транспортных средств в России, пояснил представитель ведомства. За указанный период автопарк «подрос» на 20%. Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что за 10 лет в РФ почти в два раза увеличилось автомототранспортных средств: с 34 000 000 единиц в 2007 году до 59 700 000 экземпляров в 2017-ом.

На уменьшение уровня аварийности на российских дорогах повлияла реализация комплекса различных мер, о которых рассказали представителям из разных стран мира. Они прописаны в ФЦП по повышению безопасности дорожного движения (до 2020 года) и в Стратегии БДД (2018-2024).

О самих мерах в МВД рассказали лишь в общих чертах: в числе ключевых направлений назвали «формирование культуры поведения и должного уровня правосознания» участников дорожного движения, а также повышение защищенности от ДТП детей и пешеходов, развитие системы оказания помощи пострадавшим. Помимо этого, в РФ уделяют внимание минимизации влияния человеческого фактора на системы, обеспечивающие БДД.

Первый заместитель главы МВД РФ призвал все государства, входящие в ООН (их насчитывается 193), поддержать российскую резолюцию. Александр Горовой предложил всем войти в число соавторов документа. Он отметил, что во многих странах также отмечается устойчивая тенденция к сокращению уровня смертности и травматизма от ДТП.

Ранее стало известно о том, что Москва по уровню смертности на дорогах сравнялась с Европой. Об этом на днях рассказал начальник местного подразделения ГИБДД Виктор Коваленко . Так, в столице показатель социального риска равен 4 (четыре погибших в ДТП на 100 000 жителей), примерно такой же результат у Германии (3,9). Однако у России в целом он гораздо выше — 13,8. К общей «четвёрке» наша страна должна прийти к 2024 году, к нулевому уровню смертности — к 2030-му.

По материалам: www.kolesa.ru