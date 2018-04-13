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В Соломбале водитель «Богдана» не справился с управлением и «поцеловал» «Рено-Дастер»
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В Соломбале водитель «Богдана» не справился с управлением и «поцеловал» «Рено-Дастер» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Все ДТП с пострадавшими за сутки произошли в Архангельске. В четверг в 11:20 в Соломбале «Богдан» врезался на встречке в «Рено-Дастер». Причина аварии на перекрестке улиц Адмирала Кузнецова и Терехина — водитель «Богдана» не справился с управлением на повороте.
— В результате ДТП пострадала женщина 1986 года рождения, она находилась в салоне автомобиля «Рено», у нее ушиб руки, — пояснили в областной Госавтоинспекции.
В 16:55 на перекрестке проспекта Обводный канал и улицы Вологодской мужчина на «Ниссане-Патроле», повернув налево, сбил молодую девушку., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшей ушиб головы. Со слов водителя, пешехода он не заметил.
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