В Соломбале водитель «Богдана» не справился с управлением и «поцеловал» «Рено-Дастер»

Все ДТП с пострадавшими за сутки произошли в Архангельске. В четверг в 11:20 в Соломбале «Богдан» врезался на встречке в «Рено-Дастер». Причина аварии на перекрестке улиц Адмирала Кузнецова и Терехина — водитель «Богдана» не справился с управлением на повороте.

— В результате ДТП пострадала женщина 1986 года рождения, она находилась в салоне автомобиля « Рено », у нее ушиб руки, — пояснили в областной Госавтоинспекции

В 16:55 на перекрестке проспекта Обводный канал и улицы Вологодской мужчина на «Ниссане-Патроле», повернув налево, сбил молодую девушку., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшей ушиб головы. Со слов водителя, пешехода он не заметил.