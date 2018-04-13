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Две Тoyota Land Cruiser столкнулись в Приморском крае
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Две Тoyota Land Cruiser столкнулись в Приморском крае 

360tv.ru 45 минут назад
На трассе Хабаровск ‐ Владивосток в результате ДТП пострадали две автомобилистки. Об этом сообщило информагентство PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу ГИБДД по региону.
Установлено, что совершая поворот в сторону поселка Тавричанка,
63-летняя
женщина — водитель автомобиля Тoyota Land Cruiser Prado не убедилась в безопасности маневра, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Тoyota Land Cruiser Prado 200, двигавшимся во встречном направлении
пресс-служба
регионального ГИБДД.
По данным ведомства,
45-летний
владелица Тoyota Land Cruiser Prado 200 получила травмы.
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