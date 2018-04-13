СК возбудил дело по факту ДТП с участием автобуса с детьми в Подмосковье

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с экскурсионным автобусом с детьми в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"После ДТП с автобусом в Подмосковье в Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан директор ООО «Тверьтурсервис», которому принадлежит автобус", — сообщает ведомство в Telegram-канале.

В четверг на 67-м км автодороги А-107 автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, перевозившим детей. В автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По данным областного минздрава, еще пятеро детей и трое взрослых были госпитализированы.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.