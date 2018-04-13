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СК возбудил дело по факту ДТП с участием автобуса с детьми в Подмосковье
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СК возбудил дело по факту ДТП с участием автобуса с детьми в Подмосковье 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с экскурсионным автобусом с детьми в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"После ДТП с автобусом в Подмосковье в Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан директор ООО «Тверьтурсервис», которому принадлежит автобус", — сообщает ведомство в Telegram-канале.
В четверг на 67-м км автодороги А-107 автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, перевозившим детей. В автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По данным областного минздрава, еще пятеро детей и трое взрослых были госпитализированы.
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
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