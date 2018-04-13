«Прокатилась кубарем по салону»: в ДТП с трамваем в Челябинске пострадала кондуктор

Утром в пятницу, 13 апреля, в районе остановки «Алое Поле» водитель легковушки, выехавшей на пути, спровоцировал ДТП с трамваем. Как сообщают очевидцы, из-за резкого торможения упала кондуктор. — Пострадала кондуктор трамвая — от резкой остановки она упала и кубарем покатилась по салону, ударившись о стенку, — сообщает пассажир трамвая Павел Пушкарёв В «ЧелябГЭТ» уточнили, что водитель легковушки резко начал разворачиваться перед трамваем. Упавшая женщина смогла продолжить работу. ДТП с электротранспортом в Челябинске происходят регулярно. Виноваты в них, как правило, автомобилисты, и 74.ru решил напомнить им об особом статусе трамваев. При резком торможении вагона в двух случаях из трёх падают люди. Этот вид транспорта предпочитают пожилые люди, потому и повреждения часто классифицируются как тяжкий вред здоровью. В этом случае дело из административного рискует перерасти в уголовное (часть 1 статьи 264 УК). Виновный оплачивает не только ущерб транспортникам и пассажирам, но и простой вагонов, пока участники аварии ждут ГИБДД и оформляют инцидент. Об особом статусе трамваев — в нашем материале.