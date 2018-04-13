Ещё
«Прокатилась кубарем по салону»: в ДТП с трамваем в Челябинске пострадала кондуктор
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Прокатилась кубарем по салону»: в ДТП с трамваем в Челябинске пострадала кондуктор 

74.ru 39 минут назад
Фото: 74.ru
Утром в пятницу, 13 апреля, в районе остановки «Алое Поле» водитель легковушки, выехавшей на пути, спровоцировал ДТП с трамваем. Как сообщают очевидцы, из-за резкого торможения упала кондуктор.
— Пострадала кондуктор трамвая — от резкой остановки она упала и кубарем покатилась по салону, ударившись о стенку, — сообщает пассажир трамвая Павел Пушкарёв.
В «ЧелябГЭТ» уточнили, что водитель легковушки резко начал разворачиваться перед трамваем. Упавшая женщина смогла продолжить работу.
ДТП с электротранспортом в Челябинске происходят регулярно. Виноваты в них, как правило, автомобилисты, и 74.ru решил напомнить им об особом статусе трамваев. При резком торможении вагона в двух случаях из трёх падают люди. Этот вид транспорта предпочитают пожилые люди, потому и повреждения часто классифицируются как тяжкий вред здоровью. В этом случае дело из административного рискует перерасти в уголовное (часть 1 статьи 264 УК). Виновный оплачивает не только ущерб транспортникам и пассажирам, но и простой вагонов, пока участники аварии ждут ГИБДД и оформляют инцидент. Об особом статусе трамваев — в нашем материале.
74.ru: последние новости
«Поссорилась с мамой»: на Южном Урале девочка разбила голову, выпрыгнув с третьего этажа дома Два большегруза учинили лобовое ДТП под Ашой Челябинского таксиста после смертельной аварии перевели из реанимации в палату
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве22
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение