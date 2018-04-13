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В Челябинске водитель УАЗа насмерть сбил пенсионерку
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В Челябинске водитель УАЗа насмерть сбил пенсионерку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дорожно-трансопртное происшествие случилось 13 апреля в 10 часов утра на участке автодороги Меридиан-сад «Колющенец», сообщает пресс-служба Главного урпавления МВД России по Челябинской области.
Водитель УАЗа 1993 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, совершил наезд на женщину 1946 года рождения. По предварительным данным, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных в результате ДТП травм женщина-пешеход скончалась на месте происшествия.
Добавим, что в настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.
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