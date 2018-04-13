Водитель погиб в ДТП с лесовозом под Нижним Новгородом 

Автомобиль «Митцубиси» и лесовоз «Фредлайнер» столкнулись в Борском районе Нижегородской области вечером 12 апреля. В результате ДТП погиб один человек.
По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области, 44-летний водитель «Митцубиси» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Фредлайнер».
В группе ЧП | ДТП Нижний Новгород в социальной сети опубликовано видео с места происшествия. «Дорога Бор-Макарьево, сегодня 12.04. Mitsubishi и Freightliner лесовоз. Водитель Mitsubishi по всей видимости, не успел завершить обгон. Погиб на месте ДТП», -подписано видео..
Ранее «Нижегородская правда» писала, что Два человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Новгородом
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