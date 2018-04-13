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Морозов: медпомощь пострадавшим в ДТП в Подмосковье детям оказана в полном объёме
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Морозов: медпомощь пострадавшим в ДТП в Подмосковье детям оказана в полном объёме 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург Дмитрий Морозов, сообщили в пресс-службе парламентария.
«Семеро детей изначально были госпитализированы в Пушкинскую районную больницу, впоследствии при взаимодействии Медицины катастроф Подмосковья, руководства и специалистов здравоохранения области, ведущих детских хирургических центров два ребёнка были доставлены санитарной авиацией для оказания специализированной помощи в Москву», — сказано в сообщении пресс-службы.
Также в сообщении отмечается, что Морозов вместе с руководителем хирургической клиники Детской больницы №9 им. Г. Н. Сперанского профессором Владимиром Розиновым, детскими хирургами и реаниматологами принял участие в консилиуме и первичном осмотре пострадавших.
«Две поступившие девочки были комплексно обследованы, в результате установлены множественные сочетанные травмы, назначена соответствующая терапия. Лечение и мониторинг жизненно важных функций продолжены в условиях реанимационного отделения», — сказано в сообщении.
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