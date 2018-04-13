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В Уфе 15-летнего юношу подозревают в двух угонах
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В Уфе 15-летнего юношу подозревают в двух угонах 

ufa1.ru 26 минут назад
Фото: ufa1.ru
Полицейские Уфы поймали подростка из Иглинского района на краже чужого автомобиля. 15-летнему юноше приглянулись две отечественные легковушки.
Правоохранители выяснили, что мальчик приехал в Уфу в больницу. Устав от лечения, он самовольно ушел от врачей и отправился на поиски приключений.
Первый автомобиль юный злоумышленник угнал с улицы Интернациональная — у машины не было сигнализации, да еще и задняя дверь была открыта. Замкнув провода системы зажигания, парень дал по «газам». Машину потом обнаружили на парковке в нескольких кварталах от места кражи. Вторую жертву — еще одну вазовскую «шестерку» подросток нашел на улице Орджоникидзе, но кражу предотвратили бдительные прохожие.
— По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела по статьям «угон» и «попытка угона». Молодого человека уже не раз задерживали за подобные преступления, — сообщили в республиканской полиции.
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