В Уфе 15-летнего юношу подозревают в двух угонах

Полицейские Уфы поймали подростка из Иглинского района на краже чужого автомобиля. 15-летнему юноше приглянулись две отечественные легковушки.

Правоохранители выяснили, что мальчик приехал в Уфу в больницу. Устав от лечения, он самовольно ушел от врачей и отправился на поиски приключений.

Первый автомобиль юный злоумышленник угнал с улицы Интернациональная — у машины не было сигнализации, да еще и задняя дверь была открыта. Замкнув провода системы зажигания, парень дал по «газам». Машину потом обнаружили на парковке в нескольких кварталах от места кражи. Вторую жертву — еще одну вазовскую «шестерку» подросток нашел на улице Орджоникидзе, но кражу предотвратили бдительные прохожие.

— По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела по статьям «угон» и «попытка угона». Молодого человека уже не раз задерживали за подобные преступления, — сообщили в республиканской полиции.