«Группа ГАЗ» поставила автомобили скорой помощи для обеспечения Чемпионата мира по футболу

Группа ГАЗ » поставила 29 автомобилей скорой медицинской помощи Нижегородскому центру медицины катастроф, сообщает пресс-служба компании. В рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде в 2018 году центр является уполномоченной организацией для медицинского обслуживания спортивных объектов и фестиваля болельщиков.

В составе партии 13 АСМП класса С (реанимационные автомобили) и 16 АСМП класса B (автомобили для перевозки больных, мониторинга состояния и оказания экстренной медицинской помощи). Все машины изготовлены на базе фургонов «ГАЗель NEXT» со средней базой. Уменьшенные габариты автомобилей обеспечивают отличную маневренность, необходимую в стесненных городских условиях, и удобную парковку во дворах. Комплектация автомобилей разработана в соответствии с требованиями медиков и обеспечивает максимальное удобство медицинского персонала при оказании первой помощи и транспортировке пациентов.

Отличительная особенность автомобиля — комплектация салона пластиковой мебелью нового образца. Ее преимущества — улучшенная эргономика, повышенные прочностные характеристики и более легкий вес. Стены и потолок салона отделаны алюминиевым композитным материалом с гладкой поверхностью, не впитывающим запахи и устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств. Пол изготовлен из влагостойкого, антистатического, нескользящего напольного покрытия. Специальные перемещаемые панели обеспечивают широкие возможности по креплению медицинского оборудования. Кондиционер и дополнительный отопитель позволяют поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Освещение обеспечивается светодиодной лентой, направленным светильником над носилками, двумя блоками наружного освещения, электрическими розетками на 12 и 220 V. В автомобилях установлены трубопроводы медицинских газов, поворотные сиденья, умывальники с электронасосом подачи воды.

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