«Если такой водитель, то какой председатель?»: шофёр главы суда в Челябинске перекрыл выезд с парковки

В Челябинске у здания Центрального райсуда произошел конфликт, участниками которого стали водитель председателя этого суда и юрист Григорий Перегонцев, приехавший на процесс. Шофёр перегородил дорогу, а на просьбу освободить проезд стал хамить и угрожать, рассказал 74.ru Перегонцев. В суде сейчас разбираются в произошедшем.

Инцидент произошёл утром 12 апреля. Юрист приехал на заседание, пересёк внутренний двор суда, проехал через арку и припарковал машину в тупике. Выйдя из здания через час, Перегонцев обнаружил, что в арке стоит Volkswagen Jetta , перегородивший выезд.

Шофер главы суда перекрыл дорогу

— В салоне никого не было, при этом автомобиль стоял, перегородив не только проезд с парковки, но и проход людям, которые вынуждены были протискиваться между стеной и автомобилем, занявшим всю ширину арки, — рассказал Григорий Перегонцев. — Когда я осматривал машину — нет ли оставленного номера телефона, — из здания вышел мужчина. Я вежливо спросил, его ли это автомобиль, и попросил убрать с проезда, так как он не даёт мне выехать с парковки, а также мешает проходу людей. На это мужчина ответил мне, что он водитель председателя Центрального суда и будет стоять там, где захочет, и столько, сколько захочет. Он сказал, что это место (в сквозной арке) является его личной парковкой. На мою повторную просьбу убрать машину мужчина выразился в мой адрес грубой нецензурной бранью и угрозой убить меня, после чего демонстративно закрыл автомобиль и ушёл в здание суда.

Юрист зашёл в суд, объяснил ситуацию приставам, дежурящим на входе, и попросил убрать машину. Минут через пять водитель иномарки вышел и, по словам Перегонцева, снова стал угрожать расправой. Тогда юрист достал мобильный и стал записывать происходящее не видео.

— К моменту начала видеозаписи водитель сел в свой автомобиль, не переставая хамить мне. Прекратил лишь угрожать, понимая, что его снимают. Он отъехал с места после моего заявления о том, что я вызвал сотрудников ГИБДД , — привёл свою версию произошедшего юрист.

Григорий Перегонцев написал жалобы на имя председателя райсуда Рамзии Лутфуллоевой, в судебный департамент, а также полицию — по факту угроз убийством.

— Не должны такие люди в суде работать, — убеждён он. — Суд должен вести себя подобающе, в том числе и водители. Нельзя парковаться, где хочу, и кичиться еще, что я водитель председателя, и мне всё можно. Если у нас такой водитель в суде, то какой у нас председатель? На мой взгляд, складывается мнение, что он берёт пример с руководителя и всех работников.

В Центральном суде подтвердили, что конфликт имел место.