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Водитель в Пермском крае спрятал машину от приставов в сугробе
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Водитель в Пермском крае спрятал машину от приставов в сугробе 

Авторадио 1 час назад
В поселке Менделеево Пермского края должник закопал в сугробе автомобиль ВАЗ 21140, который судебные приставы должны были передать в распоряжение взыскателя. Как пояснили в службе судебных приставов, должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но в добровольном порядке решение суда исполнять не собирался. В ходе поисков на придомовой территории обнаружить авто не удалось. Но недалеко от дома высилась большая гора снега. Раскопав ее, приставы и нашли машину.
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