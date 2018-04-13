Водитель в Пермском крае спрятал машину от приставов в сугробе 

В поселке Менделеево Пермского края должник закопал в сугробе автомобиль ВАЗ 21140, который судебные приставы должны были передать в распоряжение взыскателя. Как пояснили в службе судебных приставов, должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но в добровольном порядке решение суда исполнять не собирался. В ходе поисков на придомовой территории обнаружить авто не удалось. Но недалеко от дома высилась большая гора снега. Раскопав ее, приставы и нашли машину.