Служебная овчарка спасла замерзающего в лесу мальчика

Служебная собака нашла по следу потерявшегося мальчика, сообщило управление МВД по Завьяловскому району. Инцидент произошел в удмуртском селе Сизево.

11-летний ребенок пропал по дороге домой из школы, находящейся в соседнем селе. На его поиски были незамедлительно брошены силы полицейских, спасателей, кинологов и волонтеров. Сотрудники полиции опросили одноклассников и возможных свидетелей.

Кроме того, поиски велись с помощью беспилотных дронов. Помощь сотрудникам МЧС также оказывали около 30 местных жителей. В итоге ребенка нашла служебная ищейка, которая, учуяв след, вывела кинолога в лес, где под деревом пытался заснуть мальчик. Мужчина надел на ребенка свою куртку, чтобы согреть его, и передал родителям.

Похожий случай произошел на Камчатке. Там полицейская собака спасла от переохлаждения девятилетнюю девочку.