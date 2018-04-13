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ДТП у авиабазы Крей: перевернулся автобус с 38 пассажирами
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ДТП у авиабазы Крей: перевернулся автобус с 38 пассажирами 

Вести.Ru 1 час назад
Во Франции в результате аварии с участием автобуса шестнадцать человек получили легкие травмы, передает РИА Новости.
По данным французских СМИ, автобус с 38 студентами ехал в Париж из города Амьена. ЧП произошло в ночь с четверга на пятницу рядом с авиабазой Крей в департаменте Уаза.
Через несколько минут после остановки, во время которой происходила пересменка водителей, автобус перевернулся. 16 студентов, получили незначительные травмы, они были госпитализированы в близлежащие больницы.
Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
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