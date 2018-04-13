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Собака разоблачила водителя-наркомана под Костромой
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Собака разоблачила водителя-наркомана под Костромой 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Служебная собака обнаружила водителя-наркомана, узнал KOSTROMA.TODAY. Это произошло в поселке Красное-на-Волге.
По информации Krasnoenews, полицейские остановили 27-летнего водителя Lada Priora на въезде в поселок в конце марта. Сотрудники уголовного розыска и кинологи работали в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Мужчина был не против, чтобы его автомобиль осмотрела служебная собака. А животное унюхало в салоне запах наркотиков.
Во время обыска в машине были найдены приборы для курения и пластиковые бутылки с нагаром. Медосвидетельствование подтвердило — водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
В итоге суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения прав и штрафу 30 тысяч рублей.
Кроме того, ему предстоит встать на учет к наркологу. Неизвестно, сможет ли мужчина вообще когда-либо получить права.
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