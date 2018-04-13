Пьяного автолюбителя будут судить за ДТП в Соломбале с 11-летней девочкой

В Архангельске будут судить любителя езды без прав. Выпив, он сел за руль и сбил девочку.

11 декабря минувшего года 30-летний Андрей Калинин выпил и сел за руль своей Hyundai Santa Fe , хотя ранее его лишили прав. Поехав на красный свет на улице Советской, он сбил 11-летнюю девочку. Она была госпитализирована с тяжким вредом здоровью.

Калинин полностью признал свою вину. На его автомобиль наложили арест, чтобы уплатить компенсацию семье девочки.

— Моральный и материальный вред заявлен. Состояние девочки нормальное, стабильное, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Архангельской области Юлия Бубновская.

За вождение в нетрезвом виде в первый раз водителя штрафуют на 30 000 рублей и лишают прав на 1,5–2 года. Если водитель пьян и лишен прав, то со штрафом его могут арестовать на 10–15 суток. За повторное нарушение штраф возрастает в десятки раз — это уже 200–300 тысяч рублей. Кроме того, за это могут посадить на 2 года или приговорить к обязательным работам.

В прошлом году по вине пьяных водителей в Архангельской области произошло 219 ДТП. В этих происшествиях 43 человека погибли и 299 получили травмы разной степени тяжести.

— У нас в первом квартале этого года, с января по март включительно, в регионе произошло 26 ДТП, 1 человек погиб, 43 травмировано. Это все происшествия с участием нетрезвых водителей либо водителей с признаками опьянения, отказавшихся проходить медосвидетельствование, — рассказали в управлении ГИБДД по Архангельской области.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество ДТП с участием нетрезвых водителей в этом году возросло на 18,2%. Число травмированных людей увеличилось на 13,2%.