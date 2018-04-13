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Отцу 8‐летнего водителя грозит штраф в Приморье
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Отцу 8‐летнего водителя грозит штраф в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Штраф до 30 тысяч рублей может заплатить житель села Покровка за то, что посадил за руль 8‐летнего сына. Об этом сообщило информагенство PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу УМВД по региону.
В социальной сети появилось видео, на котором автомобилем Land Rover управляет маленький мальчик. Сотрудники ГИБДД установили личность отца малолетнего водителя и составили в его отношении административный протокол. Свою вину незадачливый отец признал. Он объяснил инспекторам ДПС, что разрешил сыну сесть за руль с целью обучить его вождению.
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