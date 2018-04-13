В Самаре возле дома на Заводском шоссе грузовик сбил женщину

В четверг, 12 апреля, в 10:00, в Промышленном районе Самары, 43-летний мужчина, управлявший грузовиком ГАЗ, ехавший задним ходом по прилегающей территории дома, расположенного на Заводском шоссе со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Береговая, сбил 56-летнюю женщину, стоявшею на проезжей части, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

Сбитая грузовиком женщина получил травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.