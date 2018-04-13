В Самаре возле дома на Заводском шоссе грузовик сбил женщину 

В четверг, 12 апреля, в 10:00, в Промышленном районе Самары, 43-летний мужчина, управлявший грузовиком ГАЗ, ехавший задним ходом по прилегающей территории дома, расположенного на Заводском шоссе со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Береговая, сбил 56-летнюю женщину, стоявшею на проезжей части, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Сбитая грузовиком женщина получил травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент наезда на пешехода водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.