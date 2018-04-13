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Медики Омска получили 60 новых автомобилей
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Медики Омска получили 60 новых автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Александр Бурков провел мероприятие по вручению ключей медикам Омской области от 60 автомобилей марки LADA.
Приобретенные автомобили были марки LADA Largus, мероприятие по вручению ключей состоялось 13 апреля у торгового центра «Континент». Впервые за длительное время медики получили обновление автопарка, теперь 31 больница Омска оснащена современными автомобилями. Также 12 автомобилей получил Минздрав Омска, данные авто будут в распоряжении участковых врачей.
С получением обновленных автомобилей врачам станет проще добираться к пациентам, а также с их помощью будет осуществляться перевозка людей с физическими ограничениями.
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