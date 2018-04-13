Медики Омска получили 60 новых автомобилей

Александр Бурков провел мероприятие по вручению ключей медикам Омской области от 60 автомобилей марки LADA

Приобретенные автомобили были марки LADA Largus , мероприятие по вручению ключей состоялось 13 апреля у торгового центра «Континент». Впервые за длительное время медики получили обновление автопарка, теперь 31 больница Омска оснащена современными автомобилями. Также 12 автомобилей получил Минздрав Омска, данные авто будут в распоряжении участковых врачей.

С получением обновленных автомобилей врачам станет проще добираться к пациентам, а также с их помощью будет осуществляться перевозка людей с физическими ограничениями.