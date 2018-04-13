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В Перми на Компросе перекрывали движение из-за упавшего на дорогу столба
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В Перми на Компросе перекрывали движение из-за упавшего на дорогу столба 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми на Комсомольском проспекте упала опора контактной сети. ЧП произошло 13 апреля в 11.15.
Из-за упавшего столба на время пришлось перекрывать движение до улицы Полины Осипенко в сторону Камы.
Спустя два часа после происшествия аварийные службы МУП «Пермгорэлектротранс» убрали опору с проезжей части.
«В 13:20 было восстановлено движение автомобильного транспорта по Комсомольскому проспекту. Опора контактной сети убрана с проезжей части и временно будет располагаться на тротуаре вдоль дороги. Сегодня ночью МУП «Пермгорэлектротранс» вывезет её и осуществит монтаж новой опоры. Причины инцидента устанавливаются», — рассказали в городской администрации.
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