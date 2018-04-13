В Перми на Компросе перекрывали движение из-за упавшего на дорогу столба

В Перми на Комсомольском проспекте упала опора контактной сети. ЧП произошло 13 апреля в 11.15.

Из-за упавшего столба на время пришлось перекрывать движение до улицы Полины Осипенко в сторону Камы.

Спустя два часа после происшествия аварийные службы МУП «Пермгорэлектротранс» убрали опору с проезжей части.

«В 13:20 было восстановлено движение автомобильного транспорта по Комсомольскому проспекту. Опора контактной сети убрана с проезжей части и временно будет располагаться на тротуаре вдоль дороги. Сегодня ночью МУП «Пермгорэлектротранс» вывезет её и осуществит монтаж новой опоры. Причины инцидента устанавливаются», — рассказали в городской администрации.