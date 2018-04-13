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В столкновении пассажирского автобуса и иномарки в Воронеже пострадала женщина
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В столкновении пассажирского автобуса и иномарки в Воронеже пострадала женщина 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Авария случилась у катка «Северное сияние» на улице Генерала Лизюкова. Пассажирский автобус маршрута №54 и автомобиль Audi 80 столкнулись на нерегулируемом перекрёстке у катка «Северное сияние» на улице Генерала Лизюкова в 6:20 пятницы, 13 апреля. В аварии пострадала 42-летняя водитель иномарки, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Женщину госпитализировали в больницу. По данным полиции, за рулём «ПАЗа» находился 42-летний мужчина. Из-за чего именно случилась авария, пока неизвестно.
В результате ДТП оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. Сильнее пострадала иномарка. Легковушка превратилась в груду металла.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Дарья Крымова Фото — «Типичный Воронеж» и «Аварии | ДТП | Воронежа»
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