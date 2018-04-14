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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Самарской области
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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Самарской области 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области правоохранители устанавливают подробности ДТП со смертельным исходом. В субботу, 14 апреля, на 35-м километре трассы Самара — Большая Черниговка иномарка перевернулась в кювет. Об этом сообщили в областном главке.
Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в группу «ДТП Самара».
Машина слетела с трассы
— ДТП произошло в районе Дубового Умёта днем в 14:30. Водитель Renault не справился с управлением. Машина опрокинулась в правый кювет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Пассажир скончался на месте
В результате ДТП пассажир иномарки скончался на месте происшествия.
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