Появились фотографии с места смертельного ДТП в Самарской области

В Самарской области правоохранители устанавливают подробности ДТП со смертельным исходом. В субботу, 14 апреля, на 35-м километре трассы Самара — Большая Черниговка иномарка перевернулась в кювет. Об этом сообщили в областном главке.

Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в группу «ДТП Самара».

Машина слетела с трассы

— ДТП произошло в районе Дубового Умёта днем в 14:30. Водитель Renault не справился с управлением. Машина опрокинулась в правый кювет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пассажир скончался на месте

В результате ДТП пассажир иномарки скончался на месте происшествия.