В районе ДОК «Красный октябрь» прохожие нашли на тротуаре тело мужчины 

Сегодня утром, 13 апреля, у дома № 33 на улице Рылеева в районе ДОК «Красный октябрь» нашли тело мужчины 1964 года рождения.
— По словам соседей, около 8 утра он был еще живой и дышал. Это житель соседнего 36-го дома. Он проживал один и злоупотреблял алкоголем, — рассказала читательница 72.ru. Соседи предполагают, что причиной смерти мужчины могло стать алкогольное отравление. В полицию они позвонили около 9:00. Выяснив обстоятельства произошедшего, сотрудники правоохранительных органов передали информацию в региональное управление СКР.
— Телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — рассказала 72.ru старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Лепехина.