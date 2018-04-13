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В районе ДОК «Красный октябрь» прохожие нашли на тротуаре тело мужчины
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В районе ДОК «Красный октябрь» прохожие нашли на тротуаре тело мужчины 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 13 апреля, у дома № 33 на улице Рылеева в районе ДОК «Красный октябрь» нашли тело мужчины 1964 года рождения.
— По словам соседей, около 8 утра он был еще живой и дышал. Это житель соседнего 36-го дома. Он проживал один и злоупотреблял алкоголем, — рассказала читательница 72.ru. Соседи предполагают, что причиной смерти мужчины могло стать алкогольное отравление. В полицию они позвонили около 9:00. Выяснив обстоятельства произошедшего, сотрудники правоохранительных органов передали информацию в региональное управление СКР.
— Телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — рассказала 72.ru старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Лепехина.
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