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Смертность от ДТП в Подмосковье снизилась на 19% в 2018 году
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Смертность от ДТП в Подмосковье снизилась на 19% в 2018 году 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. В Подмосковье по состоянию на 13 апреля зафиксировано снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 19%, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
"По итогам первого квартала этого года имеем очень серьёзный результат снижения смертности от ДТП — порядка 19% по сравнению с аналогичным периодом пошлого года", — сказал Тресков на пресс-конференции, посвящённой летней ремонтной кампании в регионе. По его мнению, к таким результатам привела серьёзная работа по обеспечению безопасности. В частности, в 2017 году построено порядка 250 километров линий дорожного освещения и проведена серьёзная работа на 10 наиболее аварийно-опасных трассах: организация пешеходных переходов, обустройство ограждений и пр.
В результате проведённых работ наибольшее снижение смертности отмечено на региональных дорогах — 36%. Работа по снижению аварийности продолжится в 2018 году на 70 дорогах Подмосковья, где смертность в результате ДТП наиболее высока — за 2017 год на них погибли порядка 150 человек. На эти мероприятия выделено порядка 3 миллиардов рублей. К работам планируют приступить в мае.
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