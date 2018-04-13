Азербайджан втрое увеличил импорт автомобилей

По данным, среди ввозимых в страну автомобилей 19 единиц или 0,54% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 3 158 или 90,07% — легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 316 или 9,01% — моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 13 или 0,37% — моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, сократилось на 24% или 6 единиц, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей увеличилось в 2,67 раза или на 1 973 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов — на 131 единицу или 62,05%. Импорт моторных транспортных средств специального назначения сократился вдвое или на 13 единиц.