«Мастер класс по изготовлению фликкеров» 

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в дошкольном учреждении ГБОУ СОШ 1286 провели мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов. Обозначение человека на расстоянии даёт возможность водителю вовремя среагировать и затормозить. Водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы (фликеры), со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходом без них. В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, воспитанники дошкольного учреждения своими руками сделали фликеры, что бы обезопасить себя в тёмное время суток, после чего инспектора совместно с воспитателями, наглядно продемонстрировали малышам, как правильно их использовать.