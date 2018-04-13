Ещё
«Мастер класс по изготовлению фликкеров»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мастер класс по изготовлению фликкеров» 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в дошкольном учреждении ГБОУ СОШ 1286 провели мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов. Обозначение человека на расстоянии даёт возможность водителю вовремя среагировать и затормозить. Водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы (фликеры), со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходом без них. В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, воспитанники дошкольного учреждения своими руками сделали фликеры, что бы обезопасить себя в тёмное время суток, после чего инспектора совместно с воспитателями, наглядно продемонстрировали малышам, как правильно их использовать.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Nissan X-Trail: кроссоверная радость1
Названы самые надежные автомобили3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение