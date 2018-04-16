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Суд в Подмосковье приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП, где погибли трое детей
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Суд в Подмосковье приговорил к четырем годам колонии-поселения виновника ДТП, где погибли трое детей 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Луховицкий городской суд Московской области приговорил к четырем годам колонии жителя Рязанской области Руслана Богданова, который был признан виновным в ДТП, где погибли трое детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«Cуд признал Р. Богданова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По приговору суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года», — сообщили в надзорном ведомстве.
Суд установил, что 25 марта 2017 г. тренер одной из спортивных школ в Рязани Р. Богданов перевозил на автомобиле Renault Sandero четырех воспитанников в Воскресенск на соревнования по боксу. На 143-м км дороги М5 «Урал» в районе деревни Врачово Р. Богданов, не учитывая интенсивность и плотность потока транспортных средств на участке шоссе, из-за невнимательности столкнулся с автомашиной «Газель Next», двигавшейся навстречу. При этом водитель «Газели», видя внезапно возникшую опасность для движения, принял меры к снижению скорости, однако из-за отсутствия технической возможности из-за малого расстояния не смог избежать столкновения с выехавшим на его полосу движения Renault Sandero. В результате на месте погибли трое детей, еще один был госпитализирован с многочисленными травмами.
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