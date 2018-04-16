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Суд вынес приговор тренеру за ДТП в Подмосковье, в котором погибли дети
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Суд вынес приговор тренеру за ДТП в Подмосковье, в котором погибли дети 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Тренер из Рязани Руслан Богданов получил 4 года колонии за ДТП в Подмосковье, где погибли трое детей-спортсменов, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее главк Следственного комитета России по Московской области сообщал, что тренера-преподавателя спортивной школы из Рязани будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель трех детей-спортсменов в аварии в Подмосковье.
Как установлено следствием, утром 25 марта 2017 года 30-летний обвиняемый за рулем Renault Sandero с четырьмя детьми в салоне ехал из Рязани в Воскресенск по трассе «Урал». В Воскресенске дети должны были принять участие в спарринге по боксу. Возле деревни Врачово Луховицкого района обвиняемый проявил невнимательность и столкнулся с автомобилем «Газель», двигавшемся навстречу.
При этом следователи выяснили, что водитель «Газели» видел выехавшую на встречную полосу иномарку и тормозил, но не смог из-за близости автомобиля избежать столкновения. В результате ДТП в автомобиле «Рено» погибли трое детей в возрасте 12 и 13 лет, а также пострадал 13-летний ребенок.
"По приговору суда Богданову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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