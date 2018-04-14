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Три человека погибли в аварии в Подмосковье
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Три человека погибли в аварии в Подмосковье 

Говорит Москва 33 минуты назад
Фото: ДорИнфо
ДТП произошло на 33-м километре трассы М-7. Для ликвидации последствий аварии были привлечены 22 человека и семь единиц техники.
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