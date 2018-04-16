В Подмосковье приговорили к четырем годам виновника аварии, в которой погибли трое детей 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к четырем годам лишения свободы виновника ДТП в Луховицком районе Подмосковья, где погибли трое детей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
"Луховицкий городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Рязанской области Руслана Богданова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). По приговору суда Богданову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года", — сообщили в надзорном ведомстве.
Суд установил, что 25 марта 2017 года тренер одной из спортивных школ в Рязани Богданов повез на своем автомобиле Renault Sandero четырех воспитанников в Воскресенск на спарринг по боксу. На 143-м км дороги М5 «Урал» в районе деревни Врачово Богданов, не учитывая интенсивность и плотность потока транспортных средств на участке шоссе, из— за невнимательности столкнулся с автомашиной «Газель Next», двигавшейся навстречу. При этом водитель «Газели», видя внезапно возникшую опасность для движения, принял меры к снижению скорости, однако из-за отсутствия технической возможности из-за малого расстояния не смог избежать столкновения с выехавшим на его полосу движения Renault Sandero. В результате на месте погибли трое детей, еще один был госпитализирован с многочисленными травмами.