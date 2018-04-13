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На обустройство самых аварийных дорог в Подмосковье потратят более 3 млрд рублей
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На обустройство самых аварийных дорог в Подмосковье потратят более 3 млрд рублей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В нынешнем году на обустройство 72 самых аварийных дорог в Подмосковье потратят более 3 миллиардов рублей, среди первоочередных мероприятий строительство линий освещения, сообщил журналистам в пятницу министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«В этом году мы запланировали темпы по строительству линий освещения не снижать, больше 150 километров построим линий дорожного освещения. Плюс мы выявили 72 дороги, которые являются самыми аварийными. В прошлом году на них погибли порядка 150 человек. Мы разобрали каждую дорогу, спланировали мероприятия. На обустройство этих дорог выделено порядка 3 миллиардов рублей», — сказал Тресков.
Он уточнил, что по этим дорогам уже в апреле объявят торги, а в мае приступят к их обустройству, чтобы снизить число смертельных ДТП.
«Мы работаем по такому принципу — выявляем дороги, на которых гибнет больше всего людей, сразу же немедленно отрабатываем мероприятия, направленные на то, чтобы всю дорогу отработать», — добавил министр.
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