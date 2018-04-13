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Нарушитель ПДД избил нижегородца, на ребенка которого едва не наехал
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Нарушитель ПДД избил нижегородца, на ребенка которого едва не наехал 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
29-летний менеджер одной из коммерческих фирм обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью нижегородцу. Об этом агентству Newsroom24 сообщил помощник прокурора Советского района Сергей Дёмин.
Преступление совершено 21 февраля на площади Советской.
38-летний мужчина вместе со своим 6-летним сыном вышли из автобуса и стали переходить дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В этот момент мимо проезжал «Ниссан», который едва не наехал на ребенка, шедшего впереди отца. Мужчина успел удержать сына, чтобы тот не попал под колеса машины.
Водитель припарковался на остановке и высадил пассажиров. К нему подошел отец мальчика и высказал претензии по поводу инцидента. В ответ автолюбитель вытащил обрезок металлической палки и ударил им по голове оппонента.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса подрался с безбилетниками в Нижнем Новгороде.
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