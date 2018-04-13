Нарушитель ПДД избил нижегородца, на ребенка которого едва не наехал

29-летний менеджер одной из коммерческих фирм обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью нижегородцу. Об этом агентству Newsroom24 сообщил помощник прокурора Советского района Сергей Дёмин.

Преступление совершено 21 февраля на площади Советской.

38-летний мужчина вместе со своим 6-летним сыном вышли из автобуса и стали переходить дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В этот момент мимо проезжал « Ниссан », который едва не наехал на ребенка, шедшего впереди отца. Мужчина успел удержать сына, чтобы тот не попал под колеса машины.

Водитель припарковался на остановке и высадил пассажиров. К нему подошел отец мальчика и высказал претензии по поводу инцидента. В ответ автолюбитель вытащил обрезок металлической палки и ударил им по голове оппонента.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса подрался с безбилетниками в Нижнем Новгороде.

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