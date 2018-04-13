ГИБДД требует ограничить движение по ул. Ново-Вокзальной в Самаре

Улица Ново-Вокзальная, район пересечения с пр. Карла Маркса, разгар рабочего дня. Движение оживленное, но автомобилистам приходится объезжая огромные ямы. Светофор загорается «зеленым», идет новый поток и через несколько минут машины выстраиваются в пробку, заезжают в гигантскую лужу, проваливаются по бампер, выбираются и едут дальше. Эта картина знакома всем, кто хоть раз проезжал по этому участку дороги.

Сотрудники городской автоинспекции тоже здесь бывают, преодолевают ямы по пути на работу, а потом по рабочей необходимости возвращаются к ним.

Представители ГИБДД делают замер первой ямы: глубина — 12 см, длина — 150 см, ширина — 368 см.

"Допустимые значения по ГОСТу: 15 см — 60 см — 5 см", — сообщает Алексей Тулин , начальник отделения дорожной инспекции ОГИБД УМВД России по Самаре.

Едем дальше. Яма на все той же ул. Ново-Вокзальной, район больницы им. Семашко. Водители толпятся для того, чтобы не упасть в дыру на дороге. Снимаем показатели. Глубина ямы — 12 см, длина — 126 см, ширина — 146 см. Превышение допустимых значений по двум параметрам почти в два раза.

Заметив активность, неподалеку от нас останавливается автомобиль: «Помогите уже сделать что-то с этими дорогами. Проспект Карла Маркса как только наступила весна вскрылся весь! Там невозможно ездить! Проблема не только в том, что мы гробим свои автомобили. Водителям приходится выезжать на встречную полосу и это может привести к аварии», — рассказывает Анна Лиховцева.

Замеряем ямы на пр. Карла Маркса на участке дороги от ул. Ново-Вокзальной до 22 Партсъезда. Одна из них глубиной 13 см, длиной 147 см и шириной 190 см. Превышение допустимых размеров по двум параметрам почти в три раза.

По результатам рейда сотрудники ГИБДД вынесли три предписания.

"Сегодня в адрес собственника будет направлено предписание на ограничение движения по ул. Ново-Вокзальной. Владелец дороги должен устранить нарушение в течение суток. Если требование городской автоинспекции не будет услышано, то движение ограничат для всех видов транспорта, в том числе для общественного и легкового", — объясняет Алексей Тулин.

Собственник дороги — муниципалитет — может проигнорировать требование, и тогда заплатит штраф в размере от 200-300 тыс. рублей.