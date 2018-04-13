Двух детей сбили машины в Вологде 

Ушибами отделались двое детей, попавших под машины в Вологде, обе аварии произошли 12 апреля.
Как сообщает городской отдел ГИБДД, 10-летняя школьница угодила под колеса иномарки в 12.10 на Разина, 51. Девочка переходила проезжую часть по зебре, дорогу ей не уступил 37-летний водитель «Хендай Солярис». Мужчина помог ребенку и доставил ее в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы и ссадины коленей и направили на больничный.
В 18.45 под машину на парковке у торгового центра на Карла Маркса, 105, попал 6-летний мальчик. В этот день у ребенка был день рождения. Пешехода на парковке не заметил 30-летний водитель «Ауди А4». Приехавшие на место ДТП врачи диагностировали у мальчика ушибы головы, коленей и локтей.