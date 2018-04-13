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Мужчина, пропавший три дня назад в Ноябрьске, найден мёртвым в Губкинском
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Мужчина, пропавший три дня назад в Ноябрьске, найден мёртвым в Губкинском 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Павел Сорокин обнаружен в собственной машине на автостоянке, сообщает следственный комитет ЯНАО. У погибшего зафиксировали огнестрельное ранение из травматического пистолета, принадлежащего ему же. Оружие нашли в салоне автомобиля. При осмотре оказалось, что все вещи на месте, ключи — в замке зажигания.
Напомним, Павел Сорокин последний раз выходил на связь с родственниками вечером 9 апреля. В этот день он выехал на работу в сторону Вынгапуровского на собственном автомобиле «Дэу Нэксия». Заявление в полицию подали сестра и сожительница погибшего. 11 апреля в соцсетях появилось объявление о том, что мужчина пропал.
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