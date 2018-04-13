Мужчина, пропавший три дня назад в Ноябрьске, найден мёртвым в Губкинском

Павел Сорокин обнаружен в собственной машине на автостоянке, сообщает следственный комитет ЯНАО. У погибшего зафиксировали огнестрельное ранение из травматического пистолета, принадлежащего ему же. Оружие нашли в салоне автомобиля. При осмотре оказалось, что все вещи на месте, ключи — в замке зажигания.

Напомним, Павел Сорокин последний раз выходил на связь с родственниками вечером 9 апреля. В этот день он выехал на работу в сторону Вынгапуровского на собственном автомобиле «Дэу Нэксия». Заявление в полицию подали сестра и сожительница погибшего. 11 апреля в соцсетях появилось объявление о том, что мужчина пропал.