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Бизнесмен врезался в отдел МВД, чтобы «привлечь внимание»
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Бизнесмен врезался в отдел МВД, чтобы «привлечь внимание» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московский бизнесмен спасся от вымогателей, врезавшись в ворота отдела полиции, сообщает Life.
Инцидент произошел в минувшую среду. Утром того дня в Ford Focus предпринимателя подсели двое мужчин и, пригрозив напоминавшим пистолет предметом, приказали ему поехать в сторону Зеленограда и потребовали передать им миллион рублей.
Между тем бизнесмен, не желая ни расставаться с деньгами, ни быть застреленным, принял решение «привлечь внимание» полиции к своему положению, врезавшись в ворота московского отдела МВД Крюково.
При этом грабители успели покинуть место ДТП на автомобиле LADA Priora, который, должно быть, все время следовал за машиной предпринимателя.
В свою очередь, полиция, введя в городе план «Перехват», сумела остановить LADA на съезде на МКАД и задержала находившихся в авто злоумышленников.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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