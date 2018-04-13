Бизнесмен врезался в отдел МВД, чтобы «привлечь внимание»

Московский бизнесмен спасся от вымогателей, врезавшись в ворота отдела полиции , сообщает Life.

Инцидент произошел в минувшую среду. Утром того дня в Ford Focus предпринимателя подсели двое мужчин и, пригрозив напоминавшим пистолет предметом, приказали ему поехать в сторону Зеленограда и потребовали передать им миллион рублей.

Между тем бизнесмен, не желая ни расставаться с деньгами, ни быть застреленным, принял решение «привлечь внимание» полиции к своему положению, врезавшись в ворота московского отдела МВД Крюково.

При этом грабители успели покинуть место ДТП на автомобиле LADA Priora, который, должно быть, все время следовал за машиной предпринимателя.

В свою очередь, полиция, введя в городе план «Перехват», сумела остановить LADA на съезде на МКАД и задержала находившихся в авто злоумышленников.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.