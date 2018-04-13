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Американский военный грузовик вспыхнул на трассе в Польше. Видео
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Американский военный грузовик вспыхнул на трассе в Польше. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Возгорание грузового автомобиля, принадлежащего подразделению вооруженных сил США, находящемуся в Польше, попало в объектив автомобильного регистратора.
В минувшую среду, 11 апреля, автор видео передвигался на своем авто по трассе A2 между городами Тшцель и Йорданув.
Прямо перед ним ехал армейский грузовик, который внезапно загорелся прямо на ходу. Водитель военного автомобиля экстренно затормозил и покинул транспортное средство, которое оказалось охвачено пламенем в считанные минуты.
В результате инцидента никто не пострадал, однако сгоревшая автоцистерна, использовавшаяся для перевозки воды, восстановлению не подлежит.
Как отмечают местные СМИ, накануне инцидента, снятого на видео, произошло еще одно дорожное ЧП с американскими военными — на автостраде А4 два грузовика столкнулись с войсковым конвоем, один человек получил травмы и был госпитализирован.
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