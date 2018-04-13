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Жительница Кубани может сесть в тюрьму за управление автомобилем в состоянии опьянения
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Жительница Кубани может сесть в тюрьму за управление автомобилем в состоянии опьянения 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
В 2015 году в России вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым, в соответствии с новой статьёй Уголовного кодекса 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», пьяным водителям, которые уже были лишены права управления (за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения), грозит уголовная ответственность. Но, не смотря на ужесточение наказания, количество «бесстрашных» водителей не уменьшается.
Очередной подобный случай произошёл в Павловском районе Кубани — инспекторы ДПС Отдела МВД России по району для проверки документов остановили автомобиль под управлением 35-летней жительницы станицы Павловской. Женщина находилась за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. При дальнейшей проверке полицейские установили, что задержанная ранее уже была наказана за пьяное вождение — суд назначил её штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в настоящее время отделом дознания ОМВД России по Павловскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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