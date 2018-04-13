Водитель пострадал после наезда на металлическое ограждение на востоке Москвы 

Водитель иномарки пострадал в дорожно-транспортном происшествии, наехав на металлическое ограждение в районе станции метро «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления столичного ГИБДД.
«В районе метро «Авиамоторная» водитель, управляя автомобилем Ford Transit, совершил наезд на металлическое ограждение, в результате чего пострадал», — сказал собеседник агентства.
На месте аварии работают оперативные службы. Выясняются обстоятельства случившегося.