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Водитель пострадал после наезда на металлическое ограждение на востоке Москвы
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Водитель пострадал после наезда на металлическое ограждение на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Водитель иномарки пострадал в дорожно-транспортном происшествии, наехав на металлическое ограждение в районе станции метро «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления столичного ГИБДД.
«В районе метро «Авиамоторная» водитель, управляя автомобилем Ford Transit, совершил наезд на металлическое ограждение, в результате чего пострадал», — сказал собеседник агентства.
На месте аварии работают оперативные службы. Выясняются обстоятельства случившегося.
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