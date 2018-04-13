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Четыре пассажира автобуса №68 пострадали в ДТП в Ленинском районе
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Четыре пассажира автобуса №68 пострадали в ДТП в Ленинском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля «Рено» и автобуса № 68 на улице Попова в Ленинском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
12 апреля в 16.30 44-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», в результате проезда перекрестка на красный сигнал светофора врезался в автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 68.
При столкновении 50-летний пассажир общественного транспорта получил закрытый перелом лодыжки, 49-летняя женщина — ушиб грудной клетки, 41-летняя пассажирка — ушиб стопы, 51-летняя женщина — ушиб скулы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Напомним, в страшном ДТП под Навашином погибли три человека.
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