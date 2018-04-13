Четыре пассажира автобуса №68 пострадали в ДТП в Ленинском районе

Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля « Рено » и автобуса № 68 на улице Попова в Ленинском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

12 апреля в 16.30 44-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», в результате проезда перекрестка на красный сигнал светофора врезался в автобус ЛиАЗ , следовавший по маршруту № 68.

При столкновении 50-летний пассажир общественного транспорта получил закрытый перелом лодыжки, 49-летняя женщина — ушиб грудной клетки, 41-летняя пассажирка — ушиб стопы, 51-летняя женщина — ушиб скулы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Напомним, в страшном ДТП под Навашином погибли три человека.