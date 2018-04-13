В Ярославле полицейские устроили погоню за пьяным водителем на «Ниссане» 

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, инцидент произошел днем в четверг, 12 апреля, около 17.40. Инспекторы получили информацию о том, что водитель на Московском проспекте ведет себя неадекватно. Один из экипажей заметил его машину. Мужчину попытались остановить. Он проигнорировал требование и свернул во дворе дома №2 на проспекте Фрунзе.
Тогда сотрудники ГИБДД перегородили ему дорогу. Мужчина вышел из автомобиля. Он забыл поставить его на передачу, поэтому иномарка врезалась в патрульную машину. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту правоохранители проводят проверку.