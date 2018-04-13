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Полуночный гонщик разбил кабриолет под Пятигорском
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Полуночный гонщик разбил кабриолет под Пятигорском 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Молодой водитель спровоцировал ДТП с кабриолетом вблизи Пятигорска, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Около полуночи с 12 на 13 апреля неопытный водитель «ВАЗ-21083» ехал в сторону Нальчика и не уступил дорогу кабриолету BMW, движущемуся навстречу. В столкновении пострадали оба автомобиля.
Водитель, спровоцировавший ДТП, попал в больницу с травмой головы, а пассажирка кабриолета сломала руку.
Молодого водителя штрафовали всего один раз, но его стаж невелик: всего четыре месяца. За рулём кабриолета был злостный нарушитель ПДД, привлекавшийся к административной ответственности около 20 раз за последние два года. На этот раз он был оштрафован за отсутствие страхового полиса.
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