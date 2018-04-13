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В школе района Люблино состоялась профилактическая беседа о правилах дорожного движения
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В школе района Люблино состоялась профилактическая беседа о правилах дорожного движения 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Профилактическая беседа о правилах дорожного движения прошла в школе №1987, которая расположена в районе Люблино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЮВАО.
«Во время встречи госавтоинспекторы Юго-Восточного округа Москвы напомнили детям о правилах перехода проезжей части, о безопасном поведении во внутридворовых проездах, о том, что необходимо всегда пристегиваться в салоне автомашины. А в случае поездок на общественном транспорте нужно помнить, что нельзя обходить стоящие автобусы, троллейбусы и трамваи, безопаснее дождаться, пока транспорт отъедет от остановки», — сказано в источнике.
По завершении встречи каждый ученик получил памятку безопасного маршрута «дом-школа-дом». (мю)
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