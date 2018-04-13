Ещё
Под Самарой фура Mercedes упала в лужу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Самарой фура Mercedes упала в лужу 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими в Самарской области. На трассе Самара — Большая Черниговка фура Mercedes вылетела в кювет.
— Авария произошла 13 апреля. За рулем грузовика был 29-летний мужчина (водительский стаж 9 лет). Он ехал со стороны города Самара в направлении республики Казахстан и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась на бок, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадали водитель и 31-летний пассажир транспортного средства. Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу.
63.ru: последние новости
ГИБДД потребовала закрыть улицу Ново-Вокзальную из-за огромных ям «Мы написали честные цифры»: дептранс объяснил сокращение автобусов в реестре маршрутов Самары «Довел бабушку до слез»: на Московском шоссе Lada сбила пенсионерку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Nissan X-Trail: кроссоверная радость1
Названы самые надежные автомобили3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение