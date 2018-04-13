Под Самарой фура Mercedes упала в лужу

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими в Самарской области. На трассе Самара — Большая Черниговка фура Mercedes вылетела в кювет.

— Авария произошла 13 апреля. За рулем грузовика был 29-летний мужчина (водительский стаж 9 лет). Он ехал со стороны города Самара в направлении республики Казахстан и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась на бок, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадали водитель и 31-летний пассажир транспортного средства. Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу.