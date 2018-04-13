«Троллейбус помогает Opel перелезть через забор» около Пролетарской

— Перед и зад всмятку, — написал наш мобильный корреспондент Виктор ВорошиловЪ. — Внутри водитель. Видимо, жив-здоров, ожидает приезда полиции.

Вторым участником ДТП был троллейбус.

— Троллейбус помогает Опелю перелезть через забор, — предположил в социальной сети Денис Жирнов.

Также на пути нашего мобильного корреспондента попались еще несколько ДТП.

— Какой-то день трагический, — написал Виктор ВорошиловЪ. — У фуры лопнуло колеса при переезде через трамвайные пути. Крановщик перекрыл дорогу и чинит разборки с водителем. Действительно, пятница, 13.

Ранее мы рассказывали, что внедорожник и лесовоз столкнулись в Нижегородской области.