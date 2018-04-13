Ещё
«Троллейбус помогает Opel перелезть через забор» около Пролетарской
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Троллейбус помогает Opel перелезть через забор» около Пролетарской 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Перед и зад всмятку, — написал наш мобильный корреспондент Виктор ВорошиловЪ. — Внутри водитель. Видимо, жив-здоров, ожидает приезда полиции.
Вторым участником ДТП был троллейбус.
— Троллейбус помогает Опелю перелезть через забор, — предположил в социальной сети Денис Жирнов.
Также на пути нашего мобильного корреспондента попались еще несколько ДТП.
— Какой-то день трагический, — написал Виктор ВорошиловЪ. — У фуры лопнуло колеса при переезде через трамвайные пути. Крановщик перекрыл дорогу и чинит разборки с водителем. Действительно, пятница, 13.
Ранее мы рассказывали, что внедорожник и лесовоз столкнулись в Нижегородской области.
nn.ru: последние новости
Стал известен владелец Maybach-убийцы в Дзержинске Фургон столкнулся с кроссовером, перевернулся, и сбил пешехода на Автозаводе Остановки и ночные стоянки автомобилей запретили сразу в четырех местах Нижнего Новгорода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Nissan X-Trail: кроссоверная радость1
Названы самые надежные автомобили3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение